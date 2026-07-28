Краснодарский край вошел в топ-10 регионов по числу водителей без ОСАГО

Лидером рейтинга стала Ингушетия, где полис ОСАГО отсутствует более чем у половины водителей. Следом расположились Северная Осетия с показателем 34%, Карачаево-Черкесия — 29% и Республика Тыва — 28%. В Дагестане без страховки ездит каждый четвертый автомобилист, в Бурятии и Кабардино-Балкарии — примерно каждый пятый. В Республике Крым этот показатель составляет 18%, в Забайкальском крае — 16%. Краснодарский край занимает десятое место с долей водителей без ОСАГО в 13%.