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Краснодарский край вошел в топ-10 регионов по числу водителей без ОСАГО

Краснодарский край вошел в первую десятку российских регионов по доле водителей, которые управляют автомобилями без полиса ОСАГО.

Источник: Коммерсантъ

По данным главы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева, без обязательного страхования гражданской ответственности на Кубани ездят 13% автомобилистов.

Лидером рейтинга стала Ингушетия, где полис ОСАГО отсутствует более чем у половины водителей. Следом расположились Северная Осетия с показателем 34%, Карачаево-Черкесия — 29% и Республика Тыва — 28%. В Дагестане без страховки ездит каждый четвертый автомобилист, в Бурятии и Кабардино-Балкарии — примерно каждый пятый. В Республике Крым этот показатель составляет 18%, в Забайкальском крае — 16%. Краснодарский край занимает десятое место с долей водителей без ОСАГО в 13%.

По информации ВСС, в среднем по России доля автомобилистов, которые эксплуатируют транспортные средства без обязательного страхования, составляет от 7 до 10%.

Осенью 2026 года в России планируют запустить систему автоматической проверки наличия полисов ОСАГО с использованием дорожных камер. По мнению Евгения Уфимцева, такой контроль необходимо вводить одновременно во всех регионах страны и сопровождать применением штрафов к нарушителям. При этом, как отметил глава ВСС, перед запуском системы необходимо убедиться в корректности ее работы, чтобы исключить ошибочное привлечение водителей к ответственности.

Евгений Уфимцев также считает, что наличие полиса ОСАГО у всех участников дорожного движения позволяет упростить урегулирование последствий дорожно-транспортных происшествий. По его мнению, страхование помогает избежать судебных разбирательств между участниками аварий и ускоряет процесс возмещения причиненного ущерба, пишут «Известия».

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