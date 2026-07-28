Россиян начали обманывать через «полиграф» после взлома аккаунта на «Госуслугах»

Мошенники начали использовать новую схему обмана, в которой убеждают россиян пройти якобы назначенную полиграфическую проверку после взлома аккаунта на портале «Госуслуги». О новой уловке сообщили в МВД России.
По данным ведомства, сначала злоумышленники представляются социальными работниками и под предлогом оформления выплат выманивают паспортные данные. Затем жертве звонит лжесотрудник службы безопасности и сообщает о взломе аккаунта, а также о том, что от ее имени якобы перевели деньги человеку, проходящему по делу об экстремизме.
Чтобы избежать мнимой уголовной ответственности, человека убеждают снять все сбережения и отправиться в другой город на «проверку» с использованием полиграфа. Для большей убедительности мошенники самостоятельно покупают билет и бронируют гостиницу.
На последнем этапе аферисты просят передать деньги якобы для банковской проверки. После этого они некоторое время поддерживают связь с жертвой, а затем прекращают общение и сообщают, что деньги вернуть уже невозможно, передает ТАСС.
Ранее столичная пенсионерка передала курьерам аферистов почти девять миллионов рублей. Полицейские задержали двух подозреваемых — 19-летнюю девушку и 46-летнего мужчину. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.