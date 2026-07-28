Россиян начали обманывать через «полиграф» после взлома аккаунта на «Госуслугах»

По данным ведомства, сначала злоумышленники представляются социальными работниками и под предлогом оформления выплат выманивают паспортные данные. Затем жертве звонит лжесотрудник службы безопасности и сообщает о взломе аккаунта, а также о том, что от ее имени якобы перевели деньги человеку, проходящему по делу об экстремизме.