Самсонова обыграла Киз на старте теннисного турнира в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова победила американку Мэдисон Киз в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу Самсоновой, которая выступает без номера посева. Киз была посеяна на турнире под 6-м номером. Во втором круге россиянка сыграет против победительницы матча, в котором встретятся китаянка Ван Синьюй (без номера посева) и американка Джульета Пареджа, прошедшая в основную сетку после победы в квалификации.
Самсоновой 27 лет, она занимает 70-е место в рейтинге WTA. На ее счету пять титулов под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2025 году. В составе сборной России Самсонова в 2021 году стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.
Киз 31 год, она располагается на 22-й позиции мирового рейтинга. Американка завоевала 11 титулов WTA в одиночном разряде, включая победу на Открытом чемпионате Австралии в 2025 году. Теннисистка также является финалисткой Открытого чемпионата США — 2017.
Турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии «хард». Он завершится 2 августа. Призовой фонд турнира составил $1,6 млн. Его действующей победительницей является представительница Канады Лейла Фернандес.