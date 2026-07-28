Самсонова обыграла Киз на старте теннисного турнира в Вашингтоне

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу Самсоновой, которая выступает без номера посева. Киз была посеяна на турнире под 6-м номером. Во втором круге россиянка сыграет против победительницы матча, в котором встретятся китаянка Ван Синьюй (без номера посева) и американка Джульета Пареджа, прошедшая в основную сетку после победы в квалификации.