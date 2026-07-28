Уральское серебро: калининградец стал вторым на чемпионате России по лёгкой атлетике

В этом сезоне Миронов уже поднимался и на высшую ступень медального пьедестала, выиграв первенство страны до 23 лет на стометровке и двухсотметровке. Высокий результат — это ещё и слаженная работа тренерского штаба атлета: Натальи Мироновой, Лины Сельской и Надежды Гадиатовой.