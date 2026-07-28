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Уральское серебро: калининградец стал вторым на чемпионате России по лёгкой атлетике

В этом сезоне Александр Миронов уже побеждал на первенстве страны.

Источник: Клопс.ru

Калининградец Александр Миронов выиграл серебро чемпионата России по лёгкой атлетике. Об этом сообщает министерство спорта Калининградской области.

Успех наш земляк праздновал в беге на 200 метров. Причём спортсмен был в числе лучших в квалификации, полуфинале и сумел сохранить силы и лёгкость на решающий старт. Дистанцию калининградец преодолел за 20,78 секунды, уступив всего 0,18 секунды победителю турнира хабаровчанину Александру Николаеву.

В этом сезоне Миронов уже поднимался и на высшую ступень медального пьедестала, выиграв первенство страны до 23 лет на стометровке и двухсотметровке. Высокий результат — это ещё и слаженная работа тренерского штаба атлета: Натальи Мироновой, Лины Сельской и Надежды Гадиатовой.

В июне калининградские легкоатлеты завоевали серебро и бронзу юниорского первенства России.