Беженка из Латвии оценила доступность цен на коммунальные услуги в России

Ранее Елизавета заявила, что средней зарплаты в странах Европы сегодня хватает только на самые необходимые расходы. По её словам, значительная часть доходов уходит на продукты и оплату коммунальных услуг. Кроме высокой стоимости жизни, уроженка Латвии обратила внимание на сложности с трудоустройством в странах Евросоюза. Несмотря на право работать на территории ЕС, на практике, по её словам, соискатели сталкиваются с большим количеством бюрократических процедур.