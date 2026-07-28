Новая школа имени Молева в Дзержинске откроется 1 сентября

Новая школа имени Героя Советского Союза Александра Молева в Дзержинске примет первых учеников уже 1 сентября. Об этом сообщил глава города Михаил Клинков после инспекционной поездки на объект.
По его словам, строительство школы заняло четыре года и сопровождалось трудностями. В процессе пришлось сменить подрядчика и перенести сроки сдачи. Генеральным подрядчиком выступила Корпорация развития Нижегородской области. Сейчас здание полностью готово к эксплуатации, завершаются последние работы по благоустройству и подготовке помещений к началу учебного года.
Как отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, строительство было непростым, однако все основные проблемы удалось решить.
«Главное, что город химиков получил новую современную школу. Не сомневаюсь, что она скоро войдет в рейтинг лучших учебных заведений не только Дзержинска, но и всей Нижегородской области», — подчеркнул он.
Школа рассчитана на 1100 учеников и оснащена современной инфраструктурой. В здании предусмотрены отдельные входы для младших и старших школьников, три лифта, просторная столовая, а также безбарьерная среда для маломобильных детей.
Особое внимание уделено образовательным пространствам. Для занятий химией, биологией, физикой и информатикой оборудованы специализированные кабинеты с лабораторным оснащением. Кроме того, в школе работают два спортивных зала, бассейн с двумя чашами, а на территории обустроены беговые дорожки, футбольное и баскетбольное поля.
Актовый зал рассчитан на 454 места и оснащен профессиональным световым и звуковым оборудованием, системой кондиционирования, режиссерской, костюмерной и гримерной.
Новая школа уже полностью укомплектована: в ней будут обучаться 1100 детей, в том числе 122 первоклассника.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 25 млн рублей направили на капремонт кровли школы № 27 в Дзержинске.