Новая школа имени Молева в Дзержинске откроется 1 сентября

По его словам, строительство школы заняло четыре года и сопровождалось трудностями. В процессе пришлось сменить подрядчика и перенести сроки сдачи. Генеральным подрядчиком выступила Корпорация развития Нижегородской области. Сейчас здание полностью готово к эксплуатации, завершаются последние работы по благоустройству и подготовке помещений к началу учебного года.