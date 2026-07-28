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Президент России приравнял благоустройство территории к благотворительности

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень целей благотворительной и добровольческой деятельности.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень целей благотворительной и добровольческой деятельности.

Теперь в него включили содействие благоустройству территорий. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Изменения позволят волонтерам, добровольческим и благотворительным организациям претендовать на меры господдержки при проведении работ по благоустройству.

Раньше благоустройство территорий не входило в перечень целей благотворительной деятельности. При этом оно уже было указано среди видов деятельности, по которым некоммерческие организации могут относиться к социально ориентированным.

Новый закон устраняет это несоответствие и дает больше возможностей организациям, которые занимаются развитием общественных пространств.