Учительница истории прочитала лекцию на сеансе «Одиссеи» и спасла зрителей от паники

Необычный случай произошел во время показа нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Из-за внезапного отключения электричества сеанс прервался, и зрители остались в темном кинозале в ожидании, когда показ удастся продолжить.
Пока сотрудники кинотеатра пытались решить проблему, одна из посетительниц решила развлечь публику. Как выяснилось, женщина работает учительницей истории. Она начала рассказывать зрителям о Троянской войне, странствиях Одиссея и событиях, которые легли в основу знаменитого древнегреческого эпоса.
Импровизированная лекция быстро собрала вокруг себя десятки слушателей, а кто-то из посетителей снял происходящее на видео. Ролик вскоре разошелся по социальным сетям, где пользователи с юмором отметили, что даже отключение электричества не помешало им познакомиться с сюжетом «Одиссеи» еще до возобновления сеанса.
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