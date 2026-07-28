Учительница истории прочитала лекцию на сеансе «Одиссеи» и спасла зрителей от паники

Импровизированная лекция быстро собрала вокруг себя десятки слушателей, а кто-то из посетителей снял происходящее на видео. Ролик вскоре разошелся по социальным сетям, где пользователи с юмором отметили, что даже отключение электричества не помешало им познакомиться с сюжетом «Одиссеи» еще до возобновления сеанса.