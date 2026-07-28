Троих участников сети борделей осудили условно в Хабаровске

В Хабаровске троих участников организованной группы осудили за содержание притонов и вовлечение женщин в проституцию под видом водно-оздоровительных услуг. Каждый получил по три года лишения свободы условно, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
С марта 2023 года по июнь 2025-го группа использовала для незаконной деятельности сеть городских саун. Один из фигурантов выстроил систему управления и контролировал доходы, а директор заведений днём руководил водителями и женщинами. Ночью эту работу координировал третий участник.
На суде подсудимые признали вину частично. Железнодорожный районный суд Хабаровска признал их виновными по пункту «а» части 2 статьи 241 УК РФ — в организации проституции и содержании притонов в составе организованной группы.
При назначении наказания суд учёл наличие малолетних детей у двух фигурантов, благотворительную помощь участникам СВО и безвозмездную сдачу крови одним из подсудимых. Отягчающим обстоятельством стало то, что преступление совершалось организованной группой.
В результате всем троим назначили по три года условно с таким же испытательным сроком. Полученные от незаконной деятельности деньги, четыре смартфона, видеокамеру и ноутбук конфисковали в пользу государства. Приговор вступил в законную силу.