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Мужчина вырастил 371 куст конопли у себя на участке в районе имени Лазо

Полицейские получили информацию о том, что 66-летний житель села Зоевка выращивает запрещенные растения на участке у дома. Сотрудники обнаружили на частной территории мужчины 371 куст конопли. Злоумышленник рассказал, что нашел куст дикой конопли осенью 2024 года, оборвал семена и вырастил у себя на участке растения для личного употребления. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку.

Полицейские получили информацию о том, что 66-летний житель села Зоевка выращивает запрещенные растения на участке у дома. Сотрудники обнаружили на частной территории мужчины 371 куст конопли. Злоумышленник рассказал, что нашел куст дикой конопли осенью 2024 года, оборвал семена и вырастил у себя на участке растения для личного употребления. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде. Кусты конопли уничтожат по решению суда.