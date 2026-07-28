Мужчина вырастил 371 куст конопли у себя на участке в районе имени Лазо

Полицейские получили информацию о том, что 66-летний житель села Зоевка выращивает запрещенные растения на участке у дома. Сотрудники обнаружили на частной территории мужчины 371 куст конопли. Злоумышленник рассказал, что нашел куст дикой конопли осенью 2024 года, оборвал семена и вырастил у себя на участке растения для личного употребления. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде. Кусты конопли уничтожат по решению суда.