В два раза больше средств выделят на ремонт молодежных центров в Хабаровском крае

Среди тем, которые детально разобрали на заседании, — работа с подростками из группы риска. Хабаровский край входит в число лидеров по профилактике деструктивных проявлений в молодёжной среде. Регион — один из немногих, где выстроена работа центра информационной безопасности молодёжи, и один из первых, кто организовал духовно-патриотические сборы для подростков, состоящих на профилактическом учёте. Такие сборы стартовали 15 июля в молодёжном военно-патриотический центре в селе Воронежское-3. До конца октября запланировано 12 смен с охватом более 500 человек.