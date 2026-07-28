В два раза больше средств выделят на ремонт молодежных центров в Хабаровском крае

Хабаровский край — регион активной и талантливой молодежи. И в регионе создают возможности для того, чтобы молодые люди получали достойное образование, развивались, работали, воплощали в жизнь собственные проекты и приносили пользу региону. Для этого по инициативе Президента реализуется нацпроект «Молодёжь и дети». Развитие молодежной политики и патриотического воспитания стало главной темой расширенного заседания правительства края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Благодаря Вашей поддержке, Дмитрий Викторович, молодёжные центры и пространства появляются в разных уголках нашего необъятного края. Молодёжный досуговый центр в городе Хабаровске по улице Шевченко, 7А, активно работает и принял уже более 45 тысяч посетителей. Обзавёлся резидентами, становится площадкой крупных молодёжных мероприятий. Центр “Сокол” в этом году вошёл в реестр детских лагерей и, помимо работы с молодёжью, теперь работает и со школьниками в рамках летней оздоровительной кампании», — доложила председатель комитета по молодёжной политике правительства края Амалия Шихалёва.
В регионе сегодня около 337 тысяч молодых людей. Для них создаются и работают краевые и муниципальные молодёжные центры, патриотические и образовательные площадки. Их сеть постоянно растёт.
В этом году впервые распахнул свои двери для подростков молодёжный военно-патриотический центр в селе Воронежское-3 Хабаровского района.
Также развивается сеть учреждений молодёжной политики в муниципалитетах. По словам председателя комитета, субсидия муниципалитетам на развитие молодёжной инфраструктуры уже в следующем году вырастет вдвое. Благодаря ей в крае появились уже 18 новых молодёжных пространств. Некоторые из них потом перерастают в полноценные молодёжные центры, как, например, в Ванинском районе.
Дмитрий Демешин провел заседание о будущем молодежи региона. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Дмитрий Демешин провел заседание о будущем молодежи региона. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Дмитрий Демешин провел заседание о будущем молодежи региона. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Дмитрий Демешин провел заседание о будущем молодежи региона. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Дмитрий Демешин провел заседание о будущем молодежи региона. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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Приоритетные направления молодёжной политики в Хабаровском крае — патриотическое воспитание, профилактика деструктивных проявлений и вовлечение молодёжи в добровольческую деятельность. В регионе действует 463 молодёжных патриотических формирования, по вовлечению молодежи в эту деятельность наш регион в числе лучших. Также Хабаровский край — среди лидеров Дальнего Востока по развитию сети Добро. Центров: десять таких площадок действуют в семи муниципалитетах. Добровольчеством занимаются свыше 92 тысяч жителей.
«Это люди, которые на системной основе, сердцем, вовлечены в помощь тем, кому сложнее. Это много, и за это действительно большое спасибо. Мы это очень ценим. И общество ценит», — отметил губернатор Дмитрий Демешин.
Среди тем, которые детально разобрали на заседании, — работа с подростками из группы риска. Хабаровский край входит в число лидеров по профилактике деструктивных проявлений в молодёжной среде. Регион — один из немногих, где выстроена работа центра информационной безопасности молодёжи, и один из первых, кто организовал духовно-патриотические сборы для подростков, состоящих на профилактическом учёте. Такие сборы стартовали 15 июля в молодёжном военно-патриотический центре в селе Воронежское-3. До конца октября запланировано 12 смен с охватом более 500 человек.
Губернатор Дмитрий Демешин обозначил комитету по делам молодёжи долгосрочную задачу, — найти новые форматы работы с подростками группы риска, чтобы помочь им найти свое место в жизни. По словам главы региона, разовые поездки и смены не дают устойчивого результата, важна постоянная вовлеченность, поддержка и постоянное внимание. Общество должно дать им другие цели, перевернуть их жизненные ориентиры.
«Это активные дети. Если мы увлечём их правильными идеями, они точно пойдут с нами и за нами», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Также глава региона поручил выработать предложения по развитию молодежного киберволонтерства, включая меры нормативно-правового регулирования. В условиях информационного давления, отметил Дмитрий Демешин, это направление требует особого внимания.
Подводя итог, губернатор подчеркнул: работа по молодёжной политике ведётся в крае успешно, но заделы на будущее еще есть. И через год доклад должен показать, что все обозначенные задачи и проблемные вопросы решены.