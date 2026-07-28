Бензин в Красноярском крае подорожал на 23% за 2026 год

В Красноярском крае моторное топливо в июне подорожало на 9,9% по сравнению с маем. За год его стоимость увеличилась на 23,34%, сообщает Банк России со ссылкой на данные Росстата.
Основной причиной роста цен стало сокращение предложения топлива на региональном рынке. Подорожание топлива стало одним из главных факторов ускорения роста цен в крае в июне. За месяц цена на топливо выросла на 10%. В целом непродовольственные товары за месяц выросли в цене на 1,16%, а за год на 5,33%.
При этом моторное топливо в Красноярском крае дорожало быстрее, чем в среднем по России. По стране его стоимость за год увеличилась на 19,68%, а в регионе на 23,34%.