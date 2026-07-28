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Сотни людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 28 июля

Энергетики перечислили адреса, где в Ростове во вторник не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 28 июля затронут сотни домов и тысячи жителей города. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где во вторник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−75 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— улица 2-я Грамши, 100−128;

— улица Онежская, 1−19 и 2−16;

— улица Печорская, 133−149 и 118−132;

— улица Двинская, 53−69 и 80−94;

— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;

— улица Волжская, 151−165 и 160−174;

— улица Можайская, 77−111;

— улица Курчатова, 1−31;

— улица Молодежная, 12−30 и 9−25;

— улица 12 декабря, 22−40 и 17−29;

— улица Конституционная, 14−50 и 13−51;

— улица Щербакова, 44−50;

— улица Арефьева, 1−47 и 2−48;

— улица Тихого Дона, 1−33 и 2−32;

— улица Благодатная, 22−42 и 19−49;

— переулок Вагайский, 27−39 и 24−38;

— улица Вольская, 2−28 и 1−11;

— улица Выборгская, 68;

— улица Говорова, 1−61 и 2−66;

— переулок Дивный, 1−13 и 2−8;

— переулок Еланский, 23−27;

— улица Заветинская, 1−33 и 2−38;

— переулок Кислородный, 21−23 и 4−6;

— улица Красносельская, 67−69, 78;

— улица Лесопарковая, 45−63;

— улица Мадояна, 58−92 и 81−135;

— улица Разина, 47−63, 78, 108−136;

— улица Шеболдаева, 44/4;

— улица Тракторная, 1−49 и 2−34;

— улица Куликовская;

— улица Фронтовая;

— улица Дачная, 1−47;

— улица Борисоглебская, 1−13;

— улица Вавилова, 2−44 и 3−45;

— улица Иловайская;

— улица Стасова, 1−37 и 2−40;

— переулок Владивостокский, 1−15 и 2−20;

— улица 56-й Армии, 5;

— улица Днепропетровская, 8, 10/98, 10А;

— улица Брестская, 9, 9А;

— улица 26 июня, 98А.

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