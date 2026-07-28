Сотни людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 28 июля

Отключения света в Ростове на 28 июля затронут сотни домов и тысячи жителей города. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где во вторник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−75 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— улица 2-я Грамши, 100−128;
— улица Онежская, 1−19 и 2−16;
— улица Печорская, 133−149 и 118−132;
— улица Двинская, 53−69 и 80−94;
— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;
— улица Волжская, 151−165 и 160−174;
— улица Можайская, 77−111;
— улица Курчатова, 1−31;
— улица Молодежная, 12−30 и 9−25;
— улица 12 декабря, 22−40 и 17−29;
— улица Конституционная, 14−50 и 13−51;
— улица Щербакова, 44−50;
— улица Арефьева, 1−47 и 2−48;
— улица Тихого Дона, 1−33 и 2−32;
— улица Благодатная, 22−42 и 19−49;
— переулок Вагайский, 27−39 и 24−38;
— улица Вольская, 2−28 и 1−11;
— улица Выборгская, 68;
— улица Говорова, 1−61 и 2−66;
— переулок Дивный, 1−13 и 2−8;
— переулок Еланский, 23−27;
— улица Заветинская, 1−33 и 2−38;
— переулок Кислородный, 21−23 и 4−6;
— улица Красносельская, 67−69, 78;
— улица Лесопарковая, 45−63;
— улица Мадояна, 58−92 и 81−135;
— улица Разина, 47−63, 78, 108−136;
— улица Шеболдаева, 44/4;
— улица Тракторная, 1−49 и 2−34;
— улица Куликовская;
— улица Фронтовая;
— улица Дачная, 1−47;
— улица Борисоглебская, 1−13;
— улица Вавилова, 2−44 и 3−45;
— улица Иловайская;
— улица Стасова, 1−37 и 2−40;
— переулок Владивостокский, 1−15 и 2−20;
— улица 56-й Армии, 5;
— улица Днепропетровская, 8, 10/98, 10А;
— улица Брестская, 9, 9А;
— улица 26 июня, 98А.
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