В Хабаровском крае принимают заявления на добычу диких животных

Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края с 28 июля открывает приём заявлений на получение разрешений на добычу медведей, снежного барана и дикого северного оленя на общедоступных охотничьих угодьях. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.