Два подростка за рулём устроили ДТП, один сбил девочку

Второе ДТП произошло в 18:40 на улице Краснореченской. Несовершеннолетний водитель за рулём SHARMAX SPORT, двигаясь со стороны улицы Генцина, при повороте налево на улицу Прогрессивную не уступил дорогу Toyota Camry и столкнулся с ней. Пострадал несовершеннолетний водитель 2011 года рождения. Водительского удостоверения у него не было. Водитель Toyota Camry — женщина 1999 года рождения — не пострадала. Её водительский стаж составляет с 2017 года, ОСАГО имеется.