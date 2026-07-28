Два подростка за рулём устроили ДТП, один сбил девочку

Сразу три дорожно-транспортных происшествия произошли в Хабаровске 27 июля. В двух из них участниками стали несовершеннолетние водители, сообщает hab.aif.ru.
Первое ДТП произошло утром, около 06:45, на улице Муравьева-Амурского. Водитель Toyota Corolla Axio, двигавшаяся со стороны улицы Комсомольской в сторону улицы Тургенева, сбила женщину на регулируемом пешеходном переходе.
По предварительным данным, пешеход переходила дорогу справа налево на разрешающий сигнал светофора. Пострадала женщина 1976 года рождения. За рулём Toyota находилась женщина 1979 года рождения. Она была трезва, водительский стаж — с 2007 года. При этом у автомобиля отсутствовал полис ОСАГО.
Второе ДТП произошло в 18:40 на улице Краснореченской. Несовершеннолетний водитель за рулём SHARMAX SPORT, двигаясь со стороны улицы Генцина, при повороте налево на улицу Прогрессивную не уступил дорогу Toyota Camry и столкнулся с ней. Пострадал несовершеннолетний водитель 2011 года рождения. Водительского удостоверения у него не было. Водитель Toyota Camry — женщина 1999 года рождения — не пострадала. Её водительский стаж составляет с 2017 года, ОСАГО имеется.
Ещё одно ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в 20:15 в переулке Краснореченском. В районе дома № 6Б неизвестный несовершеннолетний водитель на неустановленном транспортном средстве сбил девочку 2010 года рождения, которая двигалась по территории гаражно-строительного кооператива. Пострадавшую несовершеннолетнюю доставили во 2-ю ККБ. По данным Госавтоинспекции, водитель 2008 года рождения не имел водительского удостоверения, — прокомментровала hab.aif.ru Яна Степанова, старший инспектор отделения по пропаганде отдела Госавтоинспекции г. Хабаровска.