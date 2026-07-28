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Историю Щелкунчика расскажет Комсомольский музей изобразительных искусств

Выставочный проект реализуется совместно с музеем Калининграда.

Источник: Хабаровский край сегодня

7 августа в Музее изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре откроется выставка «Сказки Гофмана» из собрания Калининградского областного музея изобразительных искусств. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», экспозиция станет первым проектом калининградского музея в Комсомольске-на-Амуре. Выставка приурочена к двум юбилейным датам — 80-летию со дня образования Калининградской области и 250-летию со дня рождения немецкого писателя и композитора Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

В основу экспозиции легли произведения, вдохновленные рождественской повестью-сказкой Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Посетители увидят работы как признанных мастеров, так и современных художников.

— Наши коллеги из Калининграда привезут 157 единиц экспонатов, среди которых и графические произведения, и произведения из дерева и фарфора, — рассказала заместитель директора Комсомольского-на-Амуре музея изобразительных искусств Екатерина Бурцева.

Отдельный раздел выставки посвящен истории деревянного орехокола, ставшего литературным персонажем. В экспозиции представлена коллекция фигурок Щелкунчика, демонстрирующая эволюцию образа.

— Проект реализуется в рамках программы «Музейные маршруты России». В 2025 году в Калининграде между Музеем изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре и Калининградским областным музеем изобразительных искусств был заключен договор о сотрудничестве. Нынешняя выставка станет первым шагом на культурным мосту между нашими городами, — отметила Екатерина Бурцева.

В дополнение к экспозиции для гостей подготовлена просветительская программа, включающая экскурсии, лекции, мастер-классы и арт-вечера.

Выставка продолжит работу до октября.

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