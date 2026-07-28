Историю Щелкунчика расскажет Комсомольский музей изобразительных искусств

— Проект реализуется в рамках программы «Музейные маршруты России». В 2025 году в Калининграде между Музеем изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре и Калининградским областным музеем изобразительных искусств был заключен договор о сотрудничестве. Нынешняя выставка станет первым шагом на культурным мосту между нашими городами, — отметила Екатерина Бурцева.