«Известия»: Половина подписчиков онлайн-кинотеатров не пользуются этими сервисами

Около половины пользователей экосистемных подписок не смотрят фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах, входящих в пакет услуг. Об этом «Известиям» сообщили компании, анализирующие рынок.
По оценке аналитика «ТМТ Консалтинг» Елены Крыловой, 40−60 процентов подписчиков вовсе не пользуются такими сервисами. Опрос J"Son & Partners Consulting также показал, что музыкой и онлайн-кинотеатрами пользуются лишь 55−60 процентов владельцев подписок.
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин отметил, что проблема «спящих» подписок давно существует на рынке. По его словам, пользователи нередко покупают целый пакет услуг ради одной функции, а остальные оплачиваемые возможности остаются невостребованными.
Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков подчеркнул, что доступ к онлайн-кинотеатрам часто преподносится как бонус, хотя его стоимость уже включена в цену подписки. В результате потребители фактически переплачивают за сервисы, которыми не пользуются.
Согласно исследованию J"Son & Partners, большинство пользователей экосистемных подписок проживает в крупных городах. Более 27 процентов подписчиков «Сбера» находятся в Москве и Санкт-Петербурге, еще 21 процент — в других городах-миллионниках. Среди пользователей МТС Premium в двух столицах проживает свыше 32 процентов, еще 18,3 процента — в других миллионниках.
— Лучше получается у того, кто занимается своим непосредственным бизнесом. Логично было бы, чтобы банки занимались оказанием финансовых услуг, а операторы — услугами связи, а не дистрибуцией контента, — заявил он в беседе с газетой.
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий сервисам автоматически списывать средства за онлайн-подписки с банковских карт, которые пользователь уже удалил из личного кабинета. Что изменилось и как можно оспорить списание средств за подписку, которую не планировали продлевать, — в материале «Вечерней Москвы».