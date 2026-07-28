«Известия»: Половина подписчиков онлайн-кинотеатров не пользуются этими сервисами

Согласно исследованию J"Son & Partners, большинство пользователей экосистемных подписок проживает в крупных городах. Более 27 процентов подписчиков «Сбера» находятся в Москве и Санкт-Петербурге, еще 21 процент — в других городах-миллионниках. Среди пользователей МТС Premium в двух столицах проживает свыше 32 процентов, еще 18,3 процента — в других миллионниках.