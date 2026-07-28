Дилеры сокращают скидки на электромобили из-за высокого спроса

В Минпромторге ранее говорили, что корректировка программ поддержки спроса на электромобили и гибриды действительно обсуждается, но пока действуют старые условия. По информации собеседников «Ъ» среди дилеров и лизинговых компаний, на деле скидка на льготное приобретение NEV-автомобилей в лизинг урезана с 1 июля. Аналогичная корректировка планируется относительно программы льготного автокредитования, вероятно, до конца года, рассказали «Ъ» два источника.