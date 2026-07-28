Льготы по карте «Мир»: на «Госуслугах» запускают новый сервис

С 1 августа на портале «Госуслуги» начинает работу пилотный сервис, который позволит многодетным семьям, пенсионерам, студентам и инвалидам получать скидки автоматически при оплате картой «Мир». Система будет распознавать статус владельца и применять льготу без дополнительных справок и документов. Как пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко, новый механизм является удобной альтернативой бумажным удостоверениям, а не их заменой — каждый сможет выбрать наиболее комфортный для себя способ. На первом этапе сервис протестируют в нескольких регионах. Пилотный проект продлится до 31 марта 2027 года. Перечень льгот включает скидки на проезд в общественном транспорте, при посещении музеев и театров, а также на покупку лекарств и продуктов в магазинах-участниках программы. По итогам пилотного проекта практику могут распространить на всю страну. Жителям Хабаровского края пока доступ к сервису не предоставлен, но в случае успешного тестирования он может появиться и в регионе.