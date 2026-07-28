Сезон местных арбузов и дынь стартовал на ярмарке выходного дня в Хабаровске

На Краевой сельхозярмарке в Хабаровске появились местные арбузы, кукуруза, ежевика, крыжовник, голубика и абрикосы. В лидерах продаж — картофель, овощи и ягода. Товары привезли фермеры из района имени Лазо, Хабаровского и Вяземского районов, а также производители из Хабаровска. Ярмарка работает каждые выходные с 08:00 до 15:00 у цирка.