В Ачинске более 80 частных домов получили новые котлы по программе «Чистый воздух»

В Ачинске по федеральной программе «Чистый воздух» уже установили автоматические котлы в 86 частных домах, еще 105 домовладений ждут монтажа оборудования, работы должны завершить до начала отопительного сезона. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Новые котлы автоматически дозируют топливо и обеспечивают его более полное сгорание. Их КПД достигает 94%, а испытания показывают, что выбросы не превышают нормативы. В министерстве экологии края отмечают, что для Ачинска это особенно важно: в городе около 7 000 частных домовладений, и часть загрязняющих веществ поступает в воздух именно из-за неправильного сжигания угля. Наши замеры показывают кардинальную разницу: выбросы бенз (а)пирена при использовании автоматических котлов в сто раз меньше, чем при ручной подаче угля, — подчеркнула первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк. Установка оборудования включает подготовку помещения, проектирование, монтаж и тестирование системы. Списки участников на 2026 год в Ачинске уже сформированы, но прием заявок на следующий год продолжается. Напомним, что в Красноярске более 300 частных домов получат новые котлы до конца года.