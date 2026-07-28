Правительство создало новые меры поддержки для россиян, живущих заграницей

Правительство России запустило эксперимент по постановке на индивидуальный учет граждан, постоянно проживающих за границей. Нововведение направлено на то, чтобы сделать получение государственных услуг более удобным и сократить необходимость личного обращения в российские ведомства.
Предполагается, что благодаря новой системе россияне, живущие за рубежом, смогут быстрее взаимодействовать с государственными органами и оформлять необходимые документы в дистанционном формате. Власти рассчитывают, что это упростит доступ к ряду государственных сервисов и повысит качество их предоставления.
Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года. За это время специалисты оценят эффективность нового механизма, после чего будет принято решение о его возможном внедрении на постоянной основе и расширении перечня доступных услуг.
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