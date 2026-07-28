Ростовская АЭС перевыполнила план выработки электроэнергии, достигнув 106,1%

Главным фактором сверхплановых показателей стало сокращение продолжительности планово-предупредительных ремонтов (ППР). В первом полугодии ППР прошли на энергоблоках № 1 и № 2. Ремонт первого блока оказался самым длительным за все время его эксплуатации и занял 87 суток — из-за масштабной модернизации, направленной на продление срока службы. Тем не менее оптимизация отдельных операций позволила сократить общую продолжительность ППР на 13 суток, что вместе с высокой эффективностью работы обеспечило дополнительную выработку.