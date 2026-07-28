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В России планируют упростить возврат любых товаров

В Государственную думу внесен законопроект, который предлагает установить единые и более понятные правила возврата товаров надлежащего качества, приобретенных дистанционным способом.

В Государственную думу внесен законопроект, который предлагает установить единые и более понятные правила возврата товаров надлежащего качества, приобретенных дистанционным способом. Инициатива касается покупок, оформленных через интернет-магазины и маркетплейсы.

Авторы документа отмечают, что действующее законодательство содержит отдельные пробелы и неоднозначные нормы, из-за которых между продавцами и покупателями нередко возникают споры. Предполагается, что новые правила сделают процедуру возврата более прозрачной и помогут лучше защитить права потребителей.

Сейчас законопроект направлен на рассмотрение профильного комитета Государственной думы. После подготовки заключения документ будет рассмотрен депутатами, которые примут решение о его дальнейшем прохождении и возможном принятии.

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