В России планируют упростить возврат любых товаров

В Государственную думу внесен законопроект, который предлагает установить единые и более понятные правила возврата товаров надлежащего качества, приобретенных дистанционным способом. Инициатива касается покупок, оформленных через интернет-магазины и маркетплейсы.
Авторы документа отмечают, что действующее законодательство содержит отдельные пробелы и неоднозначные нормы, из-за которых между продавцами и покупателями нередко возникают споры. Предполагается, что новые правила сделают процедуру возврата более прозрачной и помогут лучше защитить права потребителей.
Сейчас законопроект направлен на рассмотрение профильного комитета Государственной думы. После подготовки заключения документ будет рассмотрен депутатами, которые примут решение о его дальнейшем прохождении и возможном принятии.
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