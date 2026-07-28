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Аэропорт Пулково обслуживает рейсы по согласованию

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию в связи с временными ограничениями в районе авиагавани, сообщила Росавиация.

Источник: РИА Новости

«Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

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