Белорусы нашли в лесу огромный боровик, который пришлось рубить топором. Видео опубликовано в TikTok грибника Александра Горбацевича.
Гриб оказался в разы больше привычных боровиков. Белорусы отмечают, что весит он почти как собака (сравнивали со шпицем). При этом при разрезании гриба возникли сложности — его, как утверждают на видео, не брал ни один нож и пришлось использовать топор.
Несмотря на свой огромный размер, гриб оказался частично чистым, то есть не червивым.
В Беларуси найден огромный боровик, который рубили топором. Фото: скриншот с видео @skyforest1.
Видео уже посмотрели более 820 тысяч пользователей. Некоторые называют огромные боровик грибом из сказок, под которым прятались звери. Другие отмечали, что оставили бы гриб в лесу.
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