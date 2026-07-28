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Белорусы нашли в лесу огромный боровик, который пришлось рубить топором

В Беларуси найден огромный боровик, который рубили топором.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы нашли в лесу огромный боровик, который пришлось рубить топором. Видео опубликовано в TikTok грибника Александра Горбацевича.

Гриб оказался в разы больше привычных боровиков. Белорусы отмечают, что весит он почти как собака (сравнивали со шпицем). При этом при разрезании гриба возникли сложности — его, как утверждают на видео, не брал ни один нож и пришлось использовать топор.

Несмотря на свой огромный размер, гриб оказался частично чистым, то есть не червивым.

В Беларуси найден огромный боровик, который рубили топором. Фото: скриншот с видео @skyforest1.

Видео уже посмотрели более 820 тысяч пользователей. Некоторые называют огромные боровик грибом из сказок, под которым прятались звери. Другие отмечали, что оставили бы гриб в лесу.

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