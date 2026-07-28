Часть Хабаровска остаётся без горячей воды до 29 июля

В Хабаровске проводятся плановые работы на тепломагистралях зоны ТЭЦ-3 в рамках подготовки городского теплосетевого комплекса к предстоящему отопительному сезону. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», до 29 июля включительно временно приостановлена подача горячего водоснабжения в ряд многоквартирных домов и социальных учреждений.
Увеличение объема работ связано с заменой запорной арматуры и дополнительных участков трубопровода на тепломагистрали ТМ-32. Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности магистральных сетей в период пиковых зимних нагрузок.
Ограничения касаются потребителей по следующим адресам: переулок Брянский; улицы: Воронежская, Совхозная, Шатова, Больничная, Известковая, Сибирская, Тихоокеанская, Фоломеева, Шелеста, Большая, Вяземская, Лазо, Чехова, Демьяна Бедного, Карла Маркса, Краснодарская; переулок Албанский.
О возобновлении горячего водоснабжения жителей проинформируют дополнительно.