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Часть Хабаровска остаётся без горячей воды до 29 июля

На теплосетях ведутся ремонтные работы.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске проводятся плановые работы на тепломагистралях зоны ТЭЦ-3 в рамках подготовки городского теплосетевого комплекса к предстоящему отопительному сезону. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», до 29 июля включительно временно приостановлена подача горячего водоснабжения в ряд многоквартирных домов и социальных учреждений.

Увеличение объема работ связано с заменой запорной арматуры и дополнительных участков трубопровода на тепломагистрали ТМ-32. Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности магистральных сетей в период пиковых зимних нагрузок.

Ограничения касаются потребителей по следующим адресам: переулок Брянский; улицы: Воронежская, Совхозная, Шатова, Больничная, Известковая, Сибирская, Тихоокеанская, Фоломеева, Шелеста, Большая, Вяземская, Лазо, Чехова, Демьяна Бедного, Карла Маркса, Краснодарская; переулок Албанский.

О возобновлении горячего водоснабжения жителей проинформируют дополнительно.

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