Более 107 тысяч пенсионеров Хабаровского края получат прибавку с 1 августа

Еще больше — на 19,3% — вырастут выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений, а также тем, кто самостоятельно формировал пенсионные накопления без финансовой поддержки государства. Такое же повышение предусмотрено для родителей, направивших на пенсию средства материнского капитала.