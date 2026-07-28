Более 107 тысяч пенсионеров Хабаровского края получат прибавку с 1 августа

С 1 августа в Хабаровском крае и Еврейской автономной области увеличатся пенсии работающих пенсионеров, а также ряд выплат из пенсионных накоплений. Перерасчет Отделение Социального фонда России проведет автоматически — обращаться с заявлением пенсионерам не придется.
«Повышение коснется более 107 тысяч человек. Общий объем средств, направленных на перерасчет, составит 33,5 млн рублей» — прокомментировала управляющий Отделением СФР по Хабаровскому краю и ЕАО Алёна Никулина.
Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии: с 1 августа увеличатся страховые пенсии по старости и инвалидности у пенсионеров, за которых работодатели в прошлом году уплачивали страховые взносы.
Размер прибавки будет зависеть от заработка пенсионера: чем выше была зарплата, тем больше прибавка. Максимально пенсия может увеличиться на стоимость трех пенсионных коэффициентов.
Накопительные пенсии вырастут на 17,3%: с 1 августа также увеличатся накопительные пенсии жителей Хабаровского края и ЕАО. Их проиндексируют на 17,3%.
По данным Отделения СФР, такой коэффициент определен по итогам инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Доходность превысила уровень инфляции, составившей 5,6%, более чем в три раза.
Еще больше — на 19,3% — вырастут выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений, а также тем, кто самостоятельно формировал пенсионные накопления без финансовой поддержки государства. Такое же повышение предусмотрено для родителей, направивших на пенсию средства материнского капитала.
Узнать новый размер своей пенсии можно после перерасчета, запросив справку о размере пенсии в личном кабинете на портале госуслуг в разделе «Справки/выписки».
Получить консультацию специалистов Отделения СФР по Хабаровскому краю и ЕАО можно по телефону единого контакт-центра 8 800 100 00 01.