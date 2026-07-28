Мужчина пытался задушить сожительницу ради 2 бутылок спирта — женщина убила его ножом

Сожители из поселка Мухен решили выпить. Мужчина купил 4 бутылки спирта, приготовил алкоголь из двух, а оставшиеся две его сожительница спрятала. Допив разведенный спирт, мужчина захотел добавки и потребовал у обвиняемой отдать оставшиеся бутылки. Получив отказ, погибший начал душить женщину. Теряя сознание, она нащупала на стене нож и ударила им мужчину. Удар пришелся в сердце, потерпевший скончался. Действия расценены как превышение пределов необходимой обороны. Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась. Суд назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы. Срок нахождения женщины под стражей во время следствия был зачтен как время нахождения под стражей, и обвиняемую освободили в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.