В Красноярском крае будут судить «пасечника»-майнера за кражу электроэнергии на 450 млн (видео)

В Красноярском крае перед судом предстанет 36-летний житель Березовки, которого обвиняют в хищении электроэнергии на сумму более 450 млн рублей. По версии прокуратуры, под видом пасеки он вместе с сообщником — экс-депутатом Заксобрания края Алексеем Бойковым — организовал майнинг-ферму.
Прокуратура утвердила мужчине обвинение по статьям о краже в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного преступным путём (п. «б» ч. 4 ст. 158, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Уголовное дело будет рассматривать Березовский районный суд.
Напомним, в 2024 году мужчины зарегистрировали фирму «Медоед», указав основным видом деятельности пчеловодство. Также они арендовали два лесных участка в Березовском районе якобы для размещения пасеки. Однако, по данным следствия, вместо ульев на территории установили четыре морских контейнера, четыре трансформаторные подстанции и 1116 устройств для добычи криптовалюты. Для работы оборудования фигуранты скрытно проложили под землёй высоковольтные кабели и самовольно подключились к электросетям без договора энергоснабжения.
Почти год майнинг-ферма работала за счет незаконно полученной электроэнергии. Ущерб энергетической компании превысил 450 млн рублей. Кроме того, следствие считает, что полученную криптовалюту фигуранты переводили через криптовалютные биржи и финансовые операции в легальный оборот. Так было легализовано более 13 млн рублей.
Правоохранители пресекли работу фермы, изъяли майнинговое оборудование и трансформаторные подстанции. Также суд арестовал имущество двух фигурантов — его общая стоимость около 200 млн рублей.
Дело Алексея Бойкова выделено в отдельное производство. Ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск. Как сообщали следователи, с сентября 2025 года он находится за границей. Представители депутата утверждали, что он не скрывается, а находится на лечении и вернется в Россию сразу, как только позволит здоровье.