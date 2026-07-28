В Красноярском крае будут судить «пасечника»-майнера за кражу электроэнергии на 450 млн (видео)

Напомним, в 2024 году мужчины зарегистрировали фирму «Медоед», указав основным видом деятельности пчеловодство. Также они арендовали два лесных участка в Березовском районе якобы для размещения пасеки. Однако, по данным следствия, вместо ульев на территории установили четыре морских контейнера, четыре трансформаторные подстанции и 1116 устройств для добычи криптовалюты. Для работы оборудования фигуранты скрытно проложили под землёй высоковольтные кабели и самовольно подключились к электросетям без договора энергоснабжения.