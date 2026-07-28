Онколог рассказала, как анализ крови поможет выявлять рак на «нулевой» стадии

Обычный анализ крови из вены в будущем сможет выявлять рак на «нулевой» стадии, за несколько лет до того, как опухоль станет заметна на КТ или МРТ. Об этом в интервью «Известиям» рассказала врач-онколог и химиотерапевт Анастасия Мочалова.
По словам специалиста, речь идет о технологии жидкой биопсии. Она позволяет обнаружить в крови циркулирующую опухолевую ДНК, которую новообразование начинает выделять уже на самых ранних этапах развития. Такой подход может существенно повысить шансы на полное излечение заболевания.
Мочалова также отметила, что важную роль в развитии онкологии играет искусственный интеллект. Нейросети анализируют КТ, МРТ и другие медицинские данные, помогая выявлять изменения, которые могут остаться незамеченными при обычном обследовании.
— ИИ помогает нам прогнозировать, как конкретная опухоль ответит на терапию, моделируя сотни сценариев лечения за секунды. Кроме того, сейчас есть программы, которые позволяют выявить тех, кому нужно пройти более раннее, углубленное обследование. За этим будущее, — подчеркнула Мочалова в беседе с «Известиями».
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