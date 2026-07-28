Онколог рассказала, как анализ крови поможет выявлять рак на «нулевой» стадии

— ИИ помогает нам прогнозировать, как конкретная опухоль ответит на терапию, моделируя сотни сценариев лечения за секунды. Кроме того, сейчас есть программы, которые позволяют выявить тех, кому нужно пройти более раннее, углубленное обследование. За этим будущее, — подчеркнула Мочалова в беседе с «Известиями».