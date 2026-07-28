Рамзан Кадыров опроверг информацию о дефиците продовольствия в Чечне

Информация о том, что на Чечне начинается дефицит продовольствия и товаров первой необходимости, не соответствует действительности. Об этом во вторник, 28 июля, заявил глава региона Рамзан Кадыров.
Он объяснил, что «вбросы» на разных площадках интернет-пространства начинают появляться из-за «любителей нагнетать ситуацию».
— Эти сведения являются вымыслом чьей-то фантазии и, конечно же, абсолютно не соответствуют действительности, — написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, регион обеспечен достаточным запасом продовольствия, все организации и предприятия работают в штатном режиме. Кроме того, в проведении сезонных полевых работ задействованы вся необходимая техника и материально-технические ресурсы.
Тем временем правительство России решило продлить запрет на экспорт бензина до конца текущего года. Это ограничение будет действовать как для производителей топлива, так и для независимых экспортеров.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, призвала не драматизировать ситуацию с топливом в стране. По словам парламентария, правительство принимает необходимые решения.