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Частные клиники предлагают обязать бесплатно лечить по ОМС

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обязать частные медицинские организации, работающие в системе обязательного медицинского страхования, бесплатно оказывать медицинскую помощь в рамках территориальных программ ОМС.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обязать частные медицинские организации, работающие в системе обязательного медицинского страхования, бесплатно оказывать медицинскую помощь в рамках территориальных программ ОМС.

Соответствующее обращение направлено министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

«ЛДПР выходит с предложением дать регионам право привлекать частные клиники к работе по ОМС именно по тем направлениям и в тех объемах, которые нужны населению. Если медицинская организация получает финансирование из системы ОМС, она обязана бесплатно лечить пациентов без доплат и навязанных услуг. Это особенно важно для малых городов, где каждый работающий кабинет, аппарат и специалист могут сократить очередь и помочь человеку получить лечение рядом с домом», — прокомментировал ТАСС Слуцкий.

В частности, предлагается предоставить главам регионов право определять условия участия частных клиник в территориальных программах ОМС и объемы оказываемой ими помощи исходя из потребностей субъекта. Также предлагается обязать частные клиники, получившие объемы медицинской помощи по ОМС, бесплатно оказывать ее застрахованным гражданам и запретить взимать с пациентов дополнительную плату за услуги, включенные в территориальную программу ОМС.

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