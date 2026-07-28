Замсекретаря ОП Гриб призвал вводить бесплатный отдых для пенсионеров

В России предлагают поэтапно запустить программу бесплатного санаторно-курортного отдыха для неработающих пенсионеров. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
По его словам, продолжительность отдыха должна составлять от 10 до 21 дня. Инициатива призвана решить сразу две важные задачи: оказать ощутимую финансовую поддержку пожилым гражданам и существенно улучшить состояние их здоровья.
Как отметил представитель ОП России, сегодня многие отечественные здравницы нередко пустуют в межсезонье, обладая достаточным количеством свободных мест. Реализовывать задуманное планируется совместными усилиями центра и регионов, за счет комбинирования федеральных и региональных субсидий.
При этом при реализации программы нужно применять адресный подход. На первом этапе льготу предлагается предоставлять жителям северных субъектов страны, а также Сибири и Дальнего Востока, где климатические условия требуют особого внимания к здоровью старшего поколения.
Напомним, в этом году еще три региона вошли в число субъектов со средней пенсией более 30 тысяч рублей. Число таких областей выросло до 12. В топ вошли Архангельская область, Карелия и Коми.