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Замсекретаря ОП Гриб призвал вводить бесплатный отдых для пенсионеров

Продолжительность бесплатного отдыха для пенсионеров предлагают сделать до 21 дня.

Источник: Комсомольская правда

В России предлагают поэтапно запустить программу бесплатного санаторно-курортного отдыха для неработающих пенсионеров. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его словам, продолжительность отдыха должна составлять от 10 до 21 дня. Инициатива призвана решить сразу две важные задачи: оказать ощутимую финансовую поддержку пожилым гражданам и существенно улучшить состояние их здоровья.

Как отметил представитель ОП России, сегодня многие отечественные здравницы нередко пустуют в межсезонье, обладая достаточным количеством свободных мест. Реализовывать задуманное планируется совместными усилиями центра и регионов, за счет комбинирования федеральных и региональных субсидий.

При этом при реализации программы нужно применять адресный подход. На первом этапе льготу предлагается предоставлять жителям северных субъектов страны, а также Сибири и Дальнего Востока, где климатические условия требуют особого внимания к здоровью старшего поколения.

Напомним, в этом году еще три региона вошли в число субъектов со средней пенсией более 30 тысяч рублей. Число таких областей выросло до 12. В топ вошли Архангельская область, Карелия и Коми.