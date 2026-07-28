Рекорд со времен Второй мировой войны: Макрон заявил о беспрецедентных пожарах во Франции

Главными катализаторами, превратившими локальное возгорание в стихийное бедствие, стали аномальная жара и сильнейшая засуха. Растительность высохла настолько, что пламя распространяется с пугающей скоростью. Это уже третья волна жары, обрушившаяся на Францию с мая, и она создала идеальные условия для огня.