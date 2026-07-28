Рекорд со времен Второй мировой войны: Макрон заявил о беспрецедентных пожарах во Франции

Нынешние пожары во Франции достигли беспрецедентных масштабов, распространившись с начала сезона уже на 116 гектаров. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон в ходе поездки в департамент Жиронда. Трансляция велась на официальном You Tube-канале Елисейского дворца.
«Это беспрецедентный показатель и абсолютный рекорд со времен Второй мировой войны», — сказал французский лидер.
Макрон добавил, что французам надо смотреть правде в глаза: предстоящие недели будут тяжелыми. И гражданам нужно держаться.
Ранее под Парижем запылал знаменитый лес Фонтенбло. Пришлось эвакуировать 900 человек, привлечь полтысячи пожарных, самолеты-амфибии, которые таскают воду из Сены. Сгорела уже почти тысяча гектаров.
Главными катализаторами, превратившими локальное возгорание в стихийное бедствие, стали аномальная жара и сильнейшая засуха. Растительность высохла настолько, что пламя распространяется с пугающей скоростью. Это уже третья волна жары, обрушившаяся на Францию с мая, и она создала идеальные условия для огня.