Загрузка рабочих документов в нейросети может стать законным основанием для увольнения — эксперт

Игорь Бедеров подчеркнул, что использование западных облачных платформ и мессенджеров для обработки рабочих файлов несет колоссальные риски. Эти сервисы не только хранят полученные данные, но и агрегируют их, анализируют для обучения собственных алгоритмов или таргетинга, а также передают по запросу спецслужб стран-владельцев ресурсов. Фактически компания добровольно открывает свои коммерческие тайны третьим лицам.