Загрузка рабочих документов в нейросети может стать законным основанием для увольнения — эксперт

Передача корпоративных данных сторонним нейросетям представляет прямую угрозу информационной безопасности, а сотрудника, допустившего такую утечку, могут уволить по веским основаниям. Об этом заявил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров в беседе с RT.
По словам эксперта, во многих стратегических компаниях работа с конфиденциальными сведениями жестко регламентирована внутренними документами. Вынос такой информации за пределы защищенного контура считается прямым нарушением трудовой дисциплины и влечет за собой дисциплинарные меры.
Игорь Бедеров подчеркнул, что использование западных облачных платформ и мессенджеров для обработки рабочих файлов несет колоссальные риски. Эти сервисы не только хранят полученные данные, но и агрегируют их, анализируют для обучения собственных алгоритмов или таргетинга, а также передают по запросу спецслужб стран-владельцев ресурсов. Фактически компания добровольно открывает свои коммерческие тайны третьим лицам.
Специалист добавил, что современные методы промпт-инжиниринга позволяют злоумышленникам извлекать из памяти нейросетей фрагменты ранее загруженной конфиденциальной информации.
В таких условиях увольнение сотрудника является не формальностью, а вынужденной мерой по предотвращению возможного ущерба бизнесу, резюмировал Бедеров.
Напомним, нижегородцев пригласили к участию в проекте «Нейроигры».