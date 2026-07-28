Экс-председатель Александровского суда Прикамья возглавила Кировский суд Перми

Госпожа Елистратова родилась в 1977 году в Березниках. Окончила юридический факультет Пермского госуниверситета. Работала помощником судьи, старшим помощником прокурора Березников. В ноябре 2013 года назначена судьей Лысьвенского суда, в декабре 2015 года — заместителем председателя этого же суда. В декабре 2020 года назначена председателем Александровского городского суда на шестилетний срок полномочий.