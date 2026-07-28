Житель Волгоградской области подозревается в попытке сжечь свою супругу

По данным следствия, между супругами на фоне употребления алкоголя вспыхнула ссора. В ходе конфликта 50-летний мужчина облил 55-летнюю женщину медицинским спиртом и поджог её зажигалкой. Потерпевшая получила термические ожоги головы, шеи и туловища различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
Подозреваемый, испугавшись распространения огня, самостоятельно потушил пламя одеялом. Женщину удалось спасти благодаря своевременным действиям прибывшего на место происшествия сына, который вызвал скорую помощь.
Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). Мужчина заключен под стражу, он уже дал признательные показания.