Житель Волгоградской области подозревается в попытке сжечь свою супругу

По данным следствия, между супругами на фоне употребления алкоголя вспыхнула ссора. В ходе конфликта 50-летний мужчина облил 55-летнюю женщину медицинским спиртом и поджог её зажигалкой. Потерпевшая получила термические ожоги головы, шеи и туловища различной степени тяжести и была доставлена в больницу.