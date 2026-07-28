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Цифровые устройства активнее всего используют в семьях с детьми в Хабаровском крае

Аналитики зафиксировали рост цифровой активности в семьях с детьми — голосовые помощники, умные колонки, планшеты и игровые приставки используются заметно чаще, чем в домохозяйствах без детей. За последний год число подключенных к сети умных устройств в Хабаровском крае увеличилось на 29%. Среди популярных гаджетов — интеллектуальные системы отопления, охраны и видеонаблюдения. На регион приходится более.

Аналитики зафиксировали рост цифровой активности в семьях с детьми — голосовые помощники, умные колонки, планшеты и игровые приставки используются заметно чаще, чем в домохозяйствах без детей. За последний год число подключенных к сети умных устройств в Хабаровском крае увеличилось на 29%. Среди популярных гаджетов — интеллектуальные системы отопления, охраны и видеонаблюдения. На регион приходится более четверти всех умных устройств Дальнего Востока. Лидером по цифровизации стал Хабаровский район — здесь сосредоточено 47% всех электронных помощников края. В северных территориях зафиксирован настоящий цифровой бум: в Тугуро-Чумиканском районе количество гаджетов выросло на 144%, в Николаевском — на 117%. Рост числа умных устройств в семьях с детьми, по мнению экспертов, связан с потребностью в дистанционном обучении, досуге и контроле за безопасностью.