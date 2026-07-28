В аэропорту Усть-Кута завершают первый этап капремонта

— На этом модернизация не завершится. Уже в следующем году начнётся капитальный ремонт перрона и рулёжной дорожки. Все работы будут организованы поэтапно, без прекращения полётов, чтобы жители и гости района могли и дальше пользоваться воздушным сообщением, — подчеркнула Татьяна Молостова.