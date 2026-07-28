В аэропорту Усть-Кута завершают первый этап капремонта

В Усть-Куте первый этап капитального ремонта аэродрома выходит на финишную прямую. Подрядная организация уже полностью обновила бетонное основание взлётно-посадочной полосы.
Сейчас ведутся работы по ремонту швов, устройству выравнивающего слоя из асфальтобетона с армирующей георешёткой и укладке нижнего слоя покрытия.
Общая площадь обновления составляет более 95 тысяч квадратных метров. Ремонт, который идёт с опережением графика, планируется завершить к 1 сентября. После этого аэропорт возобновит приём и отправку рейсов.
Работы первого этапа не затронут график полётов — пассажирское сообщение сохранится на всём протяжении модернизации.
В следующем году начнётся второй этап — капитальный ремонт перрона и рулёжной дорожки. Полное завершение проекта запланировано до 31 декабря 2028 года.
Финансирование в размере около 2,7 млрд рублей выделено из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».
Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Татьяна Молостова, посетившая аэропорт в выходные, отметила, что первый этап работ подходит к концу и все обязательства будут выполнены в срок.
— На этом модернизация не завершится. Уже в следующем году начнётся капитальный ремонт перрона и рулёжной дорожки. Все работы будут организованы поэтапно, без прекращения полётов, чтобы жители и гости района могли и дальше пользоваться воздушным сообщением, — подчеркнула Татьяна Молостова.
Полностью завершить реализацию проекта планируется до 31 декабря 2028 года.