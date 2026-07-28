Минприроды Прикамья: угрозы попадания нефтепродуктов в Каму нет

Дополнительный боновый рубеж, который предотвратил попадание загрязнений в Каму, установили на Мулянке, сообщили в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
На заседании межведомственной группы 27 июля специалисты отчитались о ситуации. На участке впадения Мулянки в Каму установили дополнительный боновый рубеж в районе микрорайона «Красный Октябрь». Загрязнения в Каму не поступили. Пленочных нефтяных пятен на поверхности воды не фиксируется.
Очистку берега от «Красного Октября» до пешеходного моста на Куфонина планируют завершить за десять дней.
Также оградили лодочную станцию, очистили берег у домов, начали обработку сорбентом. В акватории базы установили дополнительные боны, чтобы исключить повторное загрязнение от судов. На правом берегу расчищают камыш и собирают остатки скиммерами.
Планируется установить ещё один рубеж бонов перед мостом на шоссе Космонавтов. Идёт вырубка загрязнённых насаждений. Предприятие начало спутниковое картографирование для оценки масштаба ущерба. На реке Пыж у дамбы работает катамаран на котором чистят боны и вывозят отходы. Глава Минприроды Дмитрий Беланович поручил усилить внимание к реке Пыж из-за прогнозируемых дождей.
О том, как идут работы на Мулянке — в фотоленте сайта perm.aif.ru.