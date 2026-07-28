Минприроды Прикамья: угрозы попадания нефтепродуктов в Каму нет

Планируется установить ещё один рубеж бонов перед мостом на шоссе Космонавтов. Идёт вырубка загрязнённых насаждений. Предприятие начало спутниковое картографирование для оценки масштаба ущерба. На реке Пыж у дамбы работает катамаран на котором чистят боны и вывозят отходы. Глава Минприроды Дмитрий Беланович поручил усилить внимание к реке Пыж из-за прогнозируемых дождей.