Комплексный подход к жизни: что ждёт новосёлов ЖК «Ботаника» в Хабаровске

Продолжением этой стратегии стал новый проект компании — жилой комплекс «Ботаника», в котором особое внимание уделено сочетанию городской инфраструктуры, инженерной надёжности и природного окружения. Новостройка разместится в переулке Краснодарском — районе, который давно считается одним из наиболее комфортных для спокойной городской жизни. В непосредственной близости находятся Краевая клиническая больница имени профессора Сергеева и Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, что делает расположение особенно удобным для работников медицинской сферы. В пешей доступности расположены детский сад № 100, школа, поликлиника, магазины и супермаркеты, а также остановки общественного транспорта. При этом дорога до центра Хабаровска займёт около 15 минут на автомобиле.