Комплексный подход к жизни: что ждёт новосёлов ЖК «Ботаника» в Хабаровске

Современные жилые комплексы сегодня уже не воспринимаются исключительно как очередные многоквартирные дома. Всё чаще речь идёт о проектах, которые меняют окружающее пространство, формируя новые районы с инженерной инфраструктурой, благоустроенными дворами, дорогами, общественными территориями и необходимыми социальными объектами. Именно такой подход лежит в основе комплексного развития территорий, и именно эту концепцию последовательно реализует группа компаний ЦИТ-Строй.
При строительстве новых жилых комплексов застройщик делает ставку не только на возведение домов, но и на создание современной городской среды. Вместе с жильём появляются новые инженерные сети с запасом мощности для дальнейшего развития территорий, модернизируются коммунальные коммуникации, благоустраиваются прилегающие пространства и дорожная сеть. Такой подход позволяет решать задачи не только будущих новосёлов, но и способствует развитию целых микрорайонов города.
Продолжением этой стратегии стал новый проект компании — жилой комплекс «Ботаника», в котором особое внимание уделено сочетанию городской инфраструктуры, инженерной надёжности и природного окружения. Новостройка разместится в переулке Краснодарском — районе, который давно считается одним из наиболее комфортных для спокойной городской жизни. В непосредственной близости находятся Краевая клиническая больница имени профессора Сергеева и Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, что делает расположение особенно удобным для работников медицинской сферы. В пешей доступности расположены детский сад № 100, школа, поликлиника, магазины и супермаркеты, а также остановки общественного транспорта. При этом дорога до центра Хабаровска займёт около 15 минут на автомобиле.
Проект ориентирован на тех, кто хочет жить рядом со всеми необходимыми городскими сервисами, но при этом ценит спокойствие, чистый воздух и близость природы. Предусмотрены безопасный двор, зелёные зоны для отдыха, места для прогулок и пространство, комфортное как для семей с детьми, так и для людей старшего поколения. Здесь удастся сохранить ощущение уединённости, несмотря на городское расположение.
Развитие территории начинается задолго до появления первых жителей. Поэтому одной из важнейших составляющих проекта стала инженерная инфраструктура. В «Ботанике» заранее предусмотрено подключение ко всем необходимым городским коммуникациям, а система теплоснабжения будет организована через модернизацию существующей тепловой сети. Благодаря этому жилой комплекс станет единственным проектом в районе, где горячее водоснабжение и отопление будут обеспечиваться централизованно после обновления инженерной инфраструктуры, а подключение к городским сетям позволит гарантировать стабильную подачу тепла и воды.
Большое внимание уделено и организации пространства вокруг дома. Двор планируется полностью закрытым для автомобилей, благодаря чему территория станет безопаснее для прогулок и отдыха. Проект предусматривает создание современной wellness-инфраструктуры, ориентированной на поддержание активного образа жизни. Здесь появятся детская и спортивная площадки, закрытые парковочные места, а дальнейшим обслуживанием комплекса займётся собственная управляющая компания.
При этом застройщик рассматривает и дополнительные элементы формирования комфортной среды. Среди обсуждаемых инициатив — организация системы раздельного сбора отходов и проекты, направленные на поддержку бездомных животных. Такие решения должны дополнить концепцию жилого комплекса, где уделяется внимание формированию добрососедского комьюнити.
Сам дом также выполнен в соответствии с идеей камерного проживания. Предусмотрены два десятиэтажных подъезда, в которых разместятся всего 118 квартир различных форматов. Такой масштаб позволяет сохранить более спокойную атмосферу.
Покупателям предлагают квартиры под различные жизненные сценарии. Проект включает 9 студий площадью 23 кв.м., 39 однокомнатных квартир площадью от 34,5 до 39,5 кв.м, 50 двухкомнатных квартир площадью от 38 до 42,3 кв.м, а также 20 трёхкомнатных квартир площадью от 56,3 до 71,2 кв.м. Таким образом, подобрать жильё смогут как молодые специалисты и инвесторы, так и семьи с детьми.
На слайдере представлены некоторые варианты планировок квартир в ЖК «Ботаника».
По словам заместителя директора по развитию группы компаний ЦИТ-Строй Александры Хмарук, проект предусматривает широкий выбор планировок, включая студии, которые традиционно востребованы не только для собственного проживания, но и в качестве инвестиционной недвижимости с последующей сдачей в аренду. Она также сообщила, что строительство комплекса рассчитано на полтора года.
Интерес покупателей к проекту появился ещё до начала активной стадии строительства. По информации компании, на сегодняшний день реализовано уже около 7% квартир.
Будущие владельцы жилья получат квартиры с высокой степенью готовности. В базовую комплектацию входят пластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами, межкомнатные перегородки, полностью выполненная электрическая разводка, радиаторы отопления с терморегуляторами, приборы учёта электроэнергии, холодной и горячей воды, пожарная сигнализация, входная дверь и панорамное остекление лоджий. Кроме того, предусмотрены все основные инженерные системы — отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение и интернет.
Особенностью проекта станут железобетонные плиты кассетного формирования, позволяющие получить ровные стены, полы и потолки без стыков и швов. Помимо базовой черновой отделки, уже включённой в стоимость жилья, покупатели смогут выбрать вариант White Box либо заказать полностью готовую отделку «под ключ».
Продуманное техническое оснащение квартир, разнообразие планировок и камерный формат комплекса формируют основу проекта. Однако не менее важным фактором становится момент приобретения жилья, особенно если речь идёт о покупке квартиры ещё на этапе строительства. По мнению экспертов рынка, именно этап возведения сегодня считается одним из наиболее привлекательных с точки зрения как личного проживания, так и долгосрочных инвестиций.
Одним из главных преимуществ покупки квартиры на старте проекта традиционно становится стоимость, когда цены, как правило, ниже, чем после ввода объекта в эксплуатацию. По мере развития проекта стоимость квадратного метра обычно увеличивается, поэтому приобретение жилья на раннем этапе позволяет не только сэкономить, но и рассчитывать на рост стоимости недвижимости в будущем. Именно в начале реализации проекта покупателям доступен максимально широкий выбор квартир, позволяющий подобрать наиболее подходящий вариант по площади, планировке, этажу, расположению в доме и другим параметрам.
Кроме того, строительство дома предоставляет будущим новосёлам запас времени для подготовки к переезду. За этот период можно заранее продумать интерьер, определиться с будущей отделкой и без спешки решить все бытовые вопросы.
В группе компаний ЦИТ-Строй отмечают, что интерес к ЖК «Ботаника» появился ещё до начала активной стадии строительства. Уже сегодня часть квартир нашла своих владельцев, что свидетельствует о востребованности проекта на старте продаж.
Жилой комплекс ориентирован сразу на несколько категорий покупателей. Благодаря расположению рядом с крупнейшими медицинскими учреждениями города он может быть интересен врачам, среднему медицинскому персоналу и другим специалистам системы здравоохранения. Вместе с тем расположение, транспортная доступность и разнообразие планировок делают проект привлекательным для молодых семей, преподавателей школ и вузов, а также покупателей, рассматривающих недвижимость в качестве инвестиции.
Дополнительным преимуществом остаётся широкий выбор программ приобретения жилья. Покупатели смогут воспользоваться Дальневосточной ипотекой, семейной ипотекой, IT-ипотекой, военной ипотекой, а также другими специализированными банковскими программами. Кроме того, предусмотрена возможность использовать средства материнского капитала в качестве первоначального взноса.
ЦИТ-Строй сотрудничает практически со всеми банками, работающими с льготными ипотечными программами, включая предложения для участников СВО, медицинских работников и педагогов. При этом наиболее востребованными у покупателей остаются Дальневосточная и семейная ипотека: по данным компании, именно ими пользуется около 85% клиентов.
Основные строительные работы на объекте планируется начать в сентябре нынешнего года. Завершение строительства намечено на четвёртый квартал 2027 года, тогда же владельцы смогут получить ключи от своих квартир. В группе компаний ЦИТ-Строй подчёркивают, что все их проекты реализуются в установленные сроки, а проблемных объектов у застройщика нет.
На все вопросы о приобретении недвижимости и сопровождении сделок ответят в офисе продаж ЦИТ-Строй ДВ. Проконсультироваться можно по телефонам +7 914 158 58 88, +7 914 158 14 44, 20 14 44. Подробно узнать о проектах, предложениях, юридическом сопровождении, а также выбрать квартиру можно на сайте компании ЦИТ-Строй ДВ и в Telegram-канале (18+).
С проектной документацией ЖК «Ботаника» можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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