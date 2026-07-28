Топ-10 храмов Хабаровска и их история

28 июля Россия отмечает День Крещения Руси, а Православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира. Принятие христианства в конце X века стало поворотным моментом отечественной истории, который определил всё дальнейшее развитие русской государственности, культуры, письменности и храмового зодчества.
До далёкого Приамурья православная традиция дошла столетия спустя — вместе с военными постами, переселенцами, строителями железной дороги и первыми городскими кварталами. Хабаровские храмы переживали пожары, закрытия и разрушения, превращались в склады и планетарии, а затем возвращались к церковной жизни. О десяти наиболее известных церквях и соборах краевой столицы читайте в праздничной подборке hab.aif.ru.
1. Спасо-Преображенский кафедральный собор.
Адрес: улица Тургенева, 24.
Посвящён: Преображению Господню.
Белоснежный собор на площади Славы давно стал одной из главных архитектурных доминант Хабаровска. Его начали возводить в 2001 году, а осенью 2004-го освятили. Строительство поддерживали организации, благотворители и жители края. Сегодня это кафедральный собор Хабаровской епархии, способный одновременно вместить несколько тысяч человек.
2. Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери.
Адрес: Соборная площадь, 1.
Посвящён: Успению Пресвятой Богородицы.
Первый каменный храм Хабаровска освятили в 1886 году. Он пережил несколько перестроек, обзавёлся колокольней и приделами, но в 1930-м был закрыт и вскоре разобран. Возрождённый Успенский собор появился на историческом месте в начале XXI века: его освятили в 2002 году. Нынешнее здание не является точной копией утраченного, однако вернуло старому центру города его соборный силуэт.
3. Христорождественский собор.
Адрес: улица Ленинградская, 65.
Посвящён: Рождеству Христову.
Небольшую деревянную церковь возвели возле железной дороги в 1900 году, а 27 мая 1901-го освятили. В народе её называли Вокзальной и Высыльной: здесь духовно окормляли в том числе людей, которых перевозили через Хабаровск в ссылку. После возрождения Хабаровской епархии в 1946 году храм стал кафедральным и на десятилетия превратился в главный православный центр Дальнего Востока.
4. Храм святителя Иннокентия Иркутского.
Адрес: улица Тургенева, 73Б.
Посвящён: святителю Иннокентию Иркутскому — одному из небесных покровителей Сибири и Дальнего Востока.
Это старейший сохранившийся православный храм Хабаровска. Его история начинается с деревянной церкви, построенной военными в 1870 году на склоне Военной горы. Позднее её заменили каменной. В советское время здание национализировали, использовали для хозяйственных нужд, а в 1964 году превратили в планетарий. В 1992-м храм вернулся в юрисдикцию РПЦ.
5. Храм преподобного Серафима Саровского.
Адрес: улица Тихоокеанская, 167.
Посвящён: преподобному Серафиму Саровскому.
История прихода в Северном парке началась в 1993 году. Сначала здесь появилась часовня, затем домовый храм, а в 2003-м заложили камень в основание большого здания. Храм освятили в мае 2008 года. Его облик отсылает к древнерусскому зодчеству, а зелёное окружение и близость прудов делают это место одним из самых узнаваемых храмовых уголков города.
6. Храм святого благоверного князя Александра Невского.
Адрес: улица Ясная, 24А.
Посвящён: святому благоверному великому князю Александру Невскому.
Приход появился в Хабаровске в тяжёлое военное время — летом 1943 года — и с тех пор не прекращал церковную жизнь. В 2014-м старый деревянный храм уничтожил пожар. Прихожане решили не отступать и начали народную стройку: новый каменный храм возводили более семи лет, а в сентябре 2021 года освятили.
7. Храм святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы.
Адрес: улица Воронежская, 49А.
Посвящён: святой преподобномученице Елизавете Феодоровне.
Елизаветинский храм находится возле железнодорожной больницы и известен своим социальным служением. Его освящение состоялось 15 июня 2007 года. В храме хранятся икона с частицей мощей преподобномученицы Елизаветы и ковчег с частицами мощей других святых. Название напоминает о великой княгине, которая после гибели мужа посвятила жизнь милосердию и помощи нуждающимся.
8. Храм Покрова Пресвятой Богородицы.
Адрес: улица Вологодская, 28А.
Посвящён: чудесному явлению Божией Матери в Константинополе в 910 году.
Хабаровчане часто называют его просто храмом на Пятой площадке. Он становится приходским центром для большого жилого района, удалённого от главных соборов исторической части города. В храме также действует малый придел, посвящённый апостолу и евангелисту Иоанну Богослову.
9. Храм святителя Николая Чудотворца.
Адрес: улица Прогрессивная, 2Б.
Посвящён: святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских.
Храм в Южном микрорайоне посвящён одному из самых почитаемых христианских святых — покровителю путешествующих, моряков, детей и людей, оказавшихся в беде. Место под его строительство освятили в ноябре 2018 года. Сейчас здесь регулярно совершаются литургии, молебны и праздничные богослужения. (Pravostok).
10. Храм иконы Божией Матери «Благодатное Небо».
Адрес: улица Преподобного Максима Грека, 1.
Посвящён: иконе Божией Матери «Благодатное Небо».
Один из самых молодых храмов Хабаровска встречает людей напротив международного аэропорта. Его заложили в 2019 году, а в сентябре 2021-го освятили. В комплексе также устроены придел преподобного Максима Грека и нижний крестильный храм пророка Илии, которого почитают как небесного покровителя авиаторов. Храм задуман как место, где пассажир может помолиться перед дальней дорогой.
Храмы Хабаровска принадлежат разным эпохам. Иннокентьевский помнит город ещё военным постом, Христорождественский — первые поезда и ссыльные этапы, Александро-Невский — военные годы, а «Благодатное Небо» встречает современные авиалайнеры. Все вместе они образуют летопись дальневосточного города, где православная традиция укоренилась значительно позднее Крещения Руси, но обрела собственную историю — со своими утраченными святынями, возвращёнными зданиями и храмами, построенными всем миром.