Топ-10 храмов Хабаровска и их история

Небольшую деревянную церковь возвели возле железной дороги в 1900 году, а 27 мая 1901-го освятили. В народе её называли Вокзальной и Высыльной: здесь духовно окормляли в том числе людей, которых перевозили через Хабаровск в ссылку. После возрождения Хабаровской епархии в 1946 году храм стал кафедральным и на десятилетия превратился в главный православный центр Дальнего Востока.