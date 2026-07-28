В Красноярском крае раскрыли 600 преступлений прошлых лет

В Красноярском крае за первые шесть месяцев 2026 года правоохранители раскрыли 600 преступлений прошлых лет. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Среди раскрытых дел 11 убийств, 10 изнасилований и 18 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В некоторых случаях такие преступления закончились смертью потерпевших.
Одно из таких дел связано с убийством в Канске в 2018 году. По версии следствия, после конфликта мужчина решил расправиться со знакомым. Он связал потерпевшего, вывез его на берег реки Кан, обложил тело покрышками, облил топливом и поджег. Спустя годы свидетели сообщили новые обстоятельства. Собранные доказательства позволили опровергнуть версию обвиняемого и установить его причастность к преступлению.
В прокуратуре отметили, что работа по старым делам не прекращается. Следователи и оперативники повторно изучают материалы, назначают экспертизы, ищут новых свидетелей и проверяют ранее полученные сведения. Прокуратура координирует работу правоохранительных органов, помогает определить направления поиска и контролирует принятие мер для установления виновных. Благодаря этому в суды направляют уголовные дела о преступлениях, совершённых 6, 8, 17 и даже 20 лет назад.