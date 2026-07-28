В Красноярском крае раскрыли 600 преступлений прошлых лет

Одно из таких дел связано с убийством в Канске в 2018 году. По версии следствия, после конфликта мужчина решил расправиться со знакомым. Он связал потерпевшего, вывез его на берег реки Кан, обложил тело покрышками, облил топливом и поджег. Спустя годы свидетели сообщили новые обстоятельства. Собранные доказательства позволили опровергнуть версию обвиняемого и установить его причастность к преступлению.