В Николаевске уже в этом году сдадут первый деревянный дом по особой технологии

Десятки семей Николаевска-на-Амуре переедут из аварийного жилья в новый «деревянный» микрорайон. Здесь возводятся дома по новой технологии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Проверил, как в Николаевске-на-Амуре воплощают уникальный для Дальнего Востока проект деревянного домостроения, — написал в своем официальном мессенджере Макс губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. — Это важный шаг в решении жилищного вопроса и развитии лесной промышленности.
Первый двухэтажный дом из профилированного бруса на 13 квартир появится в городе уже в этом году, а всего их будет 10. Ещё пятнадцать таких же домов появятся в Чегдомыне.
Очень важно, что застройщик — местный предприниматель, который использует собственную древесину, заготовленную и переработанную в Николаевском районе. А это дает рабочие места и развивает экономику территории.
Выполняем задачу, поставленную Президентом России — увеличивать переработку древесины и создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Программу поддержки деревянного домостроения я представил и на Совете ДФО под руководством полпреда Президента Юрия Петровича Трутнева. Инициативу Хабаровского края оценили.
По словам главы региона, в ближайшее время программа деревянного домостроения будет расширена, теплые и экологичные дома начнут строить в Ванинском и Ульчском районах.