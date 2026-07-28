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Рынок трансграничной интернет-торговли вырос на 40% год к году

Объем трансграничных онлайн-заказов в первом полугодии 2026 года составил 320 млрд руб., подсчитали в Infoline. Год к году значение выросло на 40%. Оценка Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) за январь—май — 202 млрд руб. Прирост в этом случае составил 18,8% и оказался сопоставим с динамикой рынка онлайн-торговли в целом. Оборот последней достиг 5,9 трлн руб., увеличившись год к году на 18,4%.

Объем трансграничных онлайн-заказов в первом полугодии 2026 года составил 320 млрд руб., подсчитали в Infoline. Год к году значение выросло на 40%. Оценка Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) за январь—май — 202 млрд руб. Прирост в этом случае составил 18,8% и оказался сопоставим с динамикой рынка онлайн-торговли в целом. Оборот последней достиг 5,9 трлн руб., увеличившись год к году на 18,4%.

В первом полугодии 2025 года аналитики АКИТ фиксировали увеличение трансграничного сегмента на 31% год к году, а электронной коммерции в целом — на 36%. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров замечает, что трансграничная торговля остается нишевой: в январе—июне 2026 года на нее пришлось 4,1% общего оборота онлайн-торговли.

Подробнее — в материале «Ъ» «Заграница заказана».