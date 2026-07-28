Рынок трансграничной интернет-торговли вырос на 40% год к году

Объем трансграничных онлайн-заказов в первом полугодии 2026 года составил 320 млрд руб., подсчитали в Infoline. Год к году значение выросло на 40%. Оценка Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) за январь—май — 202 млрд руб. Прирост в этом случае составил 18,8% и оказался сопоставим с динамикой рынка онлайн-торговли в целом. Оборот последней достиг 5,9 трлн руб., увеличившись год к году на 18,4%.