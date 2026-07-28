В Хабаровском крае женщина ударила ножом мужчину, который её душил

Трагедия произошла 26 декабря 2025 года в квартире в посёлке Мухен, где женщина и погибший проживали вместе. Они решили выпить. Мужчина приобрёл четыре бутылки медицинского спирта: две смешал с водой и приготовил алкоголь для застолья, а ещё две женщина спрятала.