В Хабаровском крае женщина ударила ножом мужчину, который её душил

Жительница посёлка Мухен Хабаровского края ударила ножом мужчину, который начал её душить во время застолья, сообщает МАХ канал Суды Хабаровского края.
От полученного ранения он скончался. Суд признал женщину виновной в убийстве при превышении пределов необходимой обороны и назначил ей год ограничения свободы. Об этом сообщает суд.
Трагедия произошла 26 декабря 2025 года в квартире в посёлке Мухен, где женщина и погибший проживали вместе. Они решили выпить. Мужчина приобрёл четыре бутылки медицинского спирта: две смешал с водой и приготовил алкоголь для застолья, а ещё две женщина спрятала.
После того как они выпили приготовленный алкоголь, мужчине оказалось мало. Он потребовал от сожительницы отдать оставшийся спирт, однако она отказалась. Тогда мужчина стал её душить.
Понимая, что физически слабее нападавшего и теряя сознание, женщина нащупала висевший на стене нож и нанесла им один удар, не глядя на мужчину. Удар пришёлся в область сердца и оказался смертельным.
Изначально следствие квалифицировало действия женщины по статье 105 УК РФ — как умышленное убийство. Однако в ходе судебного разбирательства были установлены обстоятельства, свидетельствующие о том, что она защищалась от нападения, но превысила пределы необходимой обороны.
Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 108 УК РФ — убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны.
Наказание с учётом обстоятельств дела, смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих назначено в виде одного года ограничения свободы.
Поскольку во время следствия и судебного разбирательства женщина находилась под стражей, срок пребывания в СИЗО зачли в срок наказания. После этого её освободили прямо в зале суда.
Приговор пока не вступил в законную силу.