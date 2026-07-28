В Воронеже разработали новый способ получать суперфуд из семян льна

Пророщенные семена льна в виде драже, где натуральная оболочка защищает содержимое от порчи и механических повреждений, — популярный суперфуд. Функциональные продукты в моде — они позволяют получать витамины и другие биологически активные вещества не в таблетках, а с простой едой, повышая ее пищевую ценность. Когда семена начинают прорастать, белки в них превращаются в аминокислоты, жиры — в полиненасыщенные жирные кислоты, крахмал — в сахара. Это помогает лучшему усвоению льна. Семена специально останавливают в определенной фазе роста. Использовать их можно как самостоятельный продукт или в форме порошка, добавляя в салаты, каши, выпечку, кондитерские и другие съедобные изделия.