В Воронеже разработали новый способ получать суперфуд из семян льна

Полезные добавки к пище из пророщенных льняных семечек теперь можно производить более эффективным способом. Ученые Воронежского университета инженерных технологий (ВГУИТ) запатентовали технологию, которая позволяет сохранить до 90 процентов полезных веществ, увеличить срок годности продукта и вдобавок сэкономить на энергии.
Пророщенные семена льна в виде драже, где натуральная оболочка защищает содержимое от порчи и механических повреждений, — популярный суперфуд. Функциональные продукты в моде — они позволяют получать витамины и другие биологически активные вещества не в таблетках, а с простой едой, повышая ее пищевую ценность. Когда семена начинают прорастать, белки в них превращаются в аминокислоты, жиры — в полиненасыщенные жирные кислоты, крахмал — в сахара. Это помогает лучшему усвоению льна. Семена специально останавливают в определенной фазе роста. Использовать их можно как самостоятельный продукт или в форме порошка, добавляя в салаты, каши, выпечку, кондитерские и другие съедобные изделия.
Идея воронежских технологов состояла в том, чтобы провести весь цикл переработки семян на одной линии и максимально бережно, не ломая молодые побеги.
— В отличие от известных способов проращивания зерна мы предложили комплексное решение, включая стабилизацию, дражирование и энергоэффективную сушку. Наша линия обеспечивает непрерывность технологического процесса, сохранение целостности хрупких проростков льна и до 90 процентов биологически активных веществ (Омега-3, витаминов, ферментов) за счет щадящего температурного режима обработки. Срок годности продукта в результате увеличивается до восьми с лишним месяцев при температуре 4 . Энергозатраты снижаются на 35−40 процентов за счет рекуперации тепла в теплонасосной установке, — рассказал один из авторов разработки, доктор технических наук, профессор ВГУИТ Алексей Дранников.
Для переработки семян льна в одну линию соединили барабанный проращиватель, бак подогрева воды, ленточную сушилку, дражиратор, бак подготовки раствора глицерина, сушилку, фильтр-циклон, ленточный охладитель и теплонасосную установку.
Испытания показали, что оптимальна следующая технология. Сто килограммов семян проращивают в течение суток при 23 и влажности 92 процента. Затем их три минуты обрабатывают горячим воздухом (при температуре 55°C), останавливая рост. Далее в течение 12 минут семена превращают в драже, обрабатывая семипроцентным раствором растительного глицерина, сушат в плотном слое при 38 до влажности семь процентов и охлаждают воздухом до 20 градусов и раскладывают в вакуумные упаковки.
Подобным образом льняное семя можно готовить на малых и средних пищевых предприятиях. Теперь на основе воронежской технологии можно проектировать и выпускать новое отечественное оборудование для производства функциональных продуктов питания.