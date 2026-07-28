Пугачева шокировала новым откровением: «Рушатся привычные опоры»

— Панические атаки — это не про слабость характера, — говорит Ника. — Они могут случиться практически с каждым. Многие ошибочно думают, что паническая атака возникает только после какого-то страшного события. На самом деле это далеко не всегда так. Да, серьезная травма, болезнь или потеря близкого человека действительно могут стать триггером. Но иногда достаточно того, что в жизни человека рушатся его привычные опоры. У каждого из нас есть так называемые «стабильные данные» — то, на что мы привыкли опираться. Это может быть здоровье, работа, привычный образ жизни, отношения, финансовая стабильность или ощущение контроля над будущим. Пока эти опоры есть, нервная система чувствует себя в безопасности. Но стоит одной из них исчезнуть — и человек может столкнуться с очень сильной тревогой.