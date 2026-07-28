Пугачева шокировала новым откровением: «Рушатся привычные опоры»

Новость о том, что Алла Пугачева четыре месяца была обездвижена из-за перелома ноги, активно обсуждают в шоу-бизнесе. Бывшая Примадонна призналась: ее состояние усугубили начавшиеся панические атаки. Неужели «сильная женщина» после бегства из России стала слабой? Психолог Ника Ишмакова объяснила непростое эмоциональное состояние Аллы.
— Панические атаки — это не про слабость характера, — говорит Ника. — Они могут случиться практически с каждым. Многие ошибочно думают, что паническая атака возникает только после какого-то страшного события. На самом деле это далеко не всегда так. Да, серьезная травма, болезнь или потеря близкого человека действительно могут стать триггером. Но иногда достаточно того, что в жизни человека рушатся его привычные опоры. У каждого из нас есть так называемые «стабильные данные» — то, на что мы привыкли опираться. Это может быть здоровье, работа, привычный образ жизни, отношения, финансовая стабильность или ощущение контроля над будущим. Пока эти опоры есть, нервная система чувствует себя в безопасности. Но стоит одной из них исчезнуть — и человек может столкнуться с очень сильной тревогой.
— Если говорить о ситуации Аллы Борисовны, можно предположить, что дело было не только в самой травме, — объясняет специалист. — Когда человек вынужден надолго отказаться от привычной активной жизни, особенно в зрелом возрасте, он неизбежно сталкивается с ощущением ограниченности времени. Начинают появляться мысли: «Сколько еще я смогу быть активным?», «Когда я вернусь к привычной жизни?», «Что будет дальше?» Любая неизвестность лишает нас чувства контроля. А именно потеря контроля чаще всего и становится почвой для развития панических атак.
При этом важно понимать, что иногда панические атаки возникают еще и в тот момент, когда разрушилась картина мира, в которую человек искренне верил, — говорит психолог. — Не оправдались ожидания, сорвались планы, исчезла уверенность в будущем — и нервная система начинает воспринимать происходящее, как угрозу.
Пугачевой советуют находить для себя стабильные данные: соблюдать режим, общаться с близкими и понимать свой план будущих действий.
— Не менее важно помогать себе и на физическом уровне, — продолжает Ника. — Нервная система гораздо хуже справляется со стрессом, если человек хронически не высыпается, плохо питается, живет в постоянном напряжении или истощен. Полноценный сон, сбалансированное питание, достаточное количество витаминов при их дефиците, физическая активность, поддерживающее окружение и забота о своем состоянии — это не мелочи, а фундамент психологической устойчивости. В том числе и для Аллы Пугачевой.