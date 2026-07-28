Россияне за полгода выиграли 31,5 миллиарда рублей в лотереи «Столото»

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Участники розыгрышей крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото» в первом полугодии выиграли 31,5 миллиарда рублей, подсчитали для РИА Новости в компании.
«За первое полугодие 2026 года совокупная сумма разыгранного призового фонда в лотереях составила 31,5 миллиарда рублей. Появилось 655 новых лотерейных миллионеров — в среднем по 25 лотерейных миллионеров в неделю», — рассказали аналитики.
Всего в первом полугодии выигрышными стали 103,2 миллиона билетов лотерей, большая часть (64%) выигрышных билетов в январе-июне была приобретена онлайн, тогда как только 36% приходилось на розницу.
Больше всего победителей с выигрышами от 1 миллиона рублей появилось в Москве (106 человек), Краснодарском крае (36 человек) и Санкт-Петербурге (35 человек). На четвертом месте расположились Свердловская и Московская области (по 25 человек), пятерку замкнула Новосибирская область (22 человека).
В десятку регионов по количеству победителей с призами от одного миллиона рублей также вошли Пермский край (21), Татарстан (18), Красноярский край (16), Воронежская область (15), Югра, Нижегородская и Ростовская области (по 14).